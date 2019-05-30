Поиск

Малайзия вернет США и Канаде тысячи тонн мусора

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Малайзия вернет США, Великобритании, Австралии и Канаде три тысячи тонн пластиковых отходов, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на министра по делам окружающей среды Яо Би Ин.

По ее словам, Малайзия и многие другие развивающиеся страны оказались под угрозой превращения в свалки после того, как в прошлом году Китай запретил ввоз пластикового мусора.

В миреФилиппины отозвали посла и консулов в Канаде из-за мусораЧитать подробнее

На прошлой неделе Филиппины распорядились вернуть в Канаду десятки контейнеров с мусором, который, по мнению филиппинских властей, был незаконно ввезен в страну в 2013-2014 годах. Яо Би Ин сказала, что 60 контейнеров, наполненных отходами, были ввезены контрабандой для переработки на незаконных предприятиях в Малайзии и будут отправлены обратно в страны, из которых они прибыли.

Первые десять контейнеров планируется вернуть в течение двух недель, сообщила министр, показывая журналистам содержимое ящиков в морском порту недалеко от Куала-Лумпура. Среди отходов оказались провода из Британии, австралийские бутылки из-под молочных продуктов, компакт-диски из Бангладеш, а также бытовые и электронные отходы из США, Канады, Японии, Саудовской Аравии и Китая.

"Мы призываем развитые страны пересмотреть порядок обращения со своими пластиковыми отходами и прекратить отправку мусора в развивающиеся страны", - заявила министр, назвав такую практику "несправедливой и нецивилизованной".

Малайзия

Новости по теме

Новости

Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьер-министра

Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьер-министра

Путин внес в Думу законопроект о приостановлении действия ДРСМД

Путин внес в Думу законопроект о приостановлении действия ДРСМД

Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом

Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом

Что случилось этой ночью: четверг, 30 мая

Пятеро погибли при крушении армейского вертолета на Украине

В Ассоциации по контролю над вооружениями США не увидели нарушений Россией ДВЗЯИ

В Ассоциации по контролю над вооружениями США не увидели нарушений Россией ДВЗЯИ

В Эстонии обнаружены останки летчика и самолета времен Второй мировой войны

Джулиана Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы в Лондоне

Число погибших при затоплении катера в Венгрии достигло семи человек

Число погибших при затоплении катера в Венгрии достигло семи человек

Трое погибли, 16 человек пропали без вести при крушении катера в Венгрии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');