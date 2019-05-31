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Парламент Петербурга назначил выборы губернатора на 8 сентября

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга назначило выборы губернатора на 8 сентября, дав старт официальной избирательной кампании.

Постановление о выборах губернатора было принято на внеочередном пленарном заседании Заксобрания в пятницу.

"У нас в этой аудитории такая концентрация кандидатов в губернаторы Петербурга - такой концентрации нет ни в одной точке земного шара", - отметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Слово на заседании взял и депутат Максим Резник ("Партия роста"). "Мне представляется, что выборы губернатора, которые мы сейчас назначаем, очень мало напоминают честный и справедливый процесс. В моем понимании, это спецоперация по внедрению Александра Дмитриевича Беглова на пост губернатора Петербурга. Мне кажется, что эта кампания проводится очень грязно, топорно и грубо, не по-петербургски", - сказал он.

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В свою очередь депутат Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") заявил, что партия выдвинет своего кандидата в губернаторы, и попросил "Единую Россию" помочь с прохождением муниципального фильтра.

"На пути выдвижения нашего кандидата стоит так называемый муниципальный фильтр, который полностью контролируется партией власти и администрацией города. Мы ставим вопрос ребром для того, чтобы наша партия могла принять участие в выборах, чтобы дали бы нам голоса своих муниципальных депутатов", - сказал Ковалев.

Со своей стороны депутат Оксана Дмитриева ("Партия роста") отметила, что "Единая Россия" имеет право не делиться подписями муниципалов, однако это сильно ограничивает реальную конкуренцию кандидатов.

"Выборы приходят и выборы уходят. А мы с вами остаемся", - подытожил Макаров.

За принятие постановления проголосовали 48 депутатов, против - двое.

Ранее о своих губернаторских амбициях заявили врио губернатора Беглов, депутаты Заксобрания Михаил Амосов, Дмитриева и Вишневский, а также общественник Красимир Врански и депутат Госдумы Владимир Бортко.

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