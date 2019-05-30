Беглов решил баллотироваться в губернаторы Петербурга как самовыдвиженец
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что намерен участвовать в выборах главы города как самовыдвиженец.
"Я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем", - сказал Беглов в эфире телеканала "78" в четверг.
Как ожидается, старт избирательной кампании даст Законодательное собрание города на заседании 31 мая.
О планах Беглова участвовать в выборах в сентябре его спросили 25 мая во время встречи с представителями Общественной организации ветеранов города.
"Александр Дмитриевич дал согласие идти на выборы", - сказали в пресс-службе Смольного.
Беглов был назначен врио губернатора города в начале октября 2018 года. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в сентябре.