Беглов решил баллотироваться в губернаторы Петербурга как самовыдвиженец

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что намерен участвовать в выборах главы города как самовыдвиженец.

"Я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем", - сказал Беглов в эфире телеканала "78" в четверг.

Как ожидается, старт избирательной кампании даст Законодательное собрание города на заседании 31 мая.

О планах Беглова участвовать в выборах в сентябре его спросили 25 мая во время встречи с представителями Общественной организации ветеранов города.

"Александр Дмитриевич дал согласие идти на выборы", - сказали в пресс-службе Смольного.

Беглов был назначен врио губернатора города в начале октября 2018 года. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в сентябре.