Беглов первым сдал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов Фото: Интерпресс/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал документы для участия в осенних выборах градоначальника.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Беглов принес документы за полчаса до официального начала работы Горизбиркома.

"Он пришел в 08:30, но сегодня рабочая группа (по приему документов от кандидатов - ИФ) работала с 07:00, чтобы подготовить все документы. Поэтому его приняли", - уточнил собеседник агентства.

После Беглова в Горизбирком с документами о выдвижении прибыли глава муниципального округа "Южно-Приморский" Алексей Алескеров и бывший омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов.

Беглов был назначен врио губернатора города в начале октября 2018 года.

30 мая Беглов заявил, что намерен участвовать в выборах главы города как самовыдвиженец.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.