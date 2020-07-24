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Обвиняемый в подрыве в академии Можайского направлен на принудительное лечение

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Преподаватель Военно-космической академии имени Можайского Рифат Закиров направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар. Такое решение Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес по делу о взрыве в академии 2 апреля 2019 года, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

О таком решении просило следствие. От уголовной ответственности Закиров освобожден.

Ему вменяли незаконное изготовление взрывного устройства, его хранение и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

При взрыве в академии 2 апреля пострадали четыре человека, в том числе сам Закиров. Безоболочное устройство мощностью до 500 г тротила взорвалось в одном из служебных помещений. По данным источника "Интерфакса" в вузе, это произошло под лестницей, которая ведет в отдел кадров академии. Эксперты установили, что бомба содержала пластит и часовой механизм. Уголовное дело по факту взрыва было возбуждено по статье о покушении на убийство нескольких человек.

О домашнем аресте Закирова стало известно 30 мая 2019 года. По сведениям "Коммерсанта", отрабатывались версии, по которым он либо принес в академию самодельную бомбу, чтобы потом "ее героически обезвредить", либо при инсценировке взрыва хотел решить жилищные вопросы.

Позже источник "Интерфакса" сообщил, что офицеру-саперу, побывавшему в "горячих точках", назначили судебно-психиатрическую экспертизу. "Ее результаты, как смягчающее обстоятельство, могут оказать существенное влияние на окончательную квалификацию обвинения", - отметил он.

Академия имени Можайского - политехнический вуз, который готовит специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.

Академия Можайского Петербург Рифат Закиров

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