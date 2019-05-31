В Госдуму внесен законопроект о "живом" и "мертвом" пиве

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести понятия "живого" и "мертвого" пива, а также пивного суррогата.

Проект закона "О чистоте пива" размещен в пятницу в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ. Его автор - депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов.

Пивом на территории РФ предлагается называть "напиток с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, который произведен только из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок".

Напиток, произведенный по такой же или схожей технологии с использованием иных ингредиентов, чем указаны, называется "пивной суррогат".

Пиво, не прошедшее процесс пастеризации, должно называться "живым", остальное - "мертвым".

Авторы законопроекта настаивают на том, что эти наименования должны в обязательном порядке использоваться в рекламе и на упаковке продукции.

В пояснительной записке автор отмечает, что на территории Германии в 1516 году был принят знаменитый Баварский закон о чистоте пива, а современное немецкое законодательство, регулирующее вопрос производства и продажи пива, основывается на нормах этого исторического акта.

К недовольству автора, "о качестве российского пива такого сказать нельзя".

"Около 99 процентов того, что сейчас произведено в соответствии с требованиями норм ГОСТ Р 53358-2009 и продается в магазинах, нельзя назвать пивом - это пастеризованный продукт с неограниченным сроком хранения, ввиду добавления консервантов, содержащий от 0,5 до 9% спирта и различные вкусовые химические добавки", - говорится в пояснительной записке.