Поиск

В Госдуму внесен законопроект о "живом" и "мертвом" пиве

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести понятия "живого" и "мертвого" пива, а также пивного суррогата.

Проект закона "О чистоте пива" размещен в пятницу в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ. Его автор - депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов.

В РоссииГосдума решила не возвращать запрет на рекламу пиваГосдума решила не возвращать запрет на рекламу пиваЧитать подробнее

Пивом на территории РФ предлагается называть "напиток с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, который произведен только из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок".

Напиток, произведенный по такой же или схожей технологии с использованием иных ингредиентов, чем указаны, называется "пивной суррогат".

Пиво, не прошедшее процесс пастеризации, должно называться "живым", остальное - "мертвым".

Авторы законопроекта настаивают на том, что эти наименования должны в обязательном порядке использоваться в рекламе и на упаковке продукции.

В пояснительной записке автор отмечает, что на территории Германии в 1516 году был принят знаменитый Баварский закон о чистоте пива, а современное немецкое законодательство, регулирующее вопрос производства и продажи пива, основывается на нормах этого исторического акта.

К недовольству автора, "о качестве российского пива такого сказать нельзя".

"Около 99 процентов того, что сейчас произведено в соответствии с требованиями норм ГОСТ Р 53358-2009 и продается в магазинах, нельзя назвать пивом - это пастеризованный продукт с неограниченным сроком хранения, ввиду добавления консервантов, содержащий от 0,5 до 9% спирта и различные вкусовые химические добавки", - говорится в пояснительной записке.

Госдума

Новости по теме

Новости
Дело Baring Vostok

Комиссия по этике призвала Юсупова забрать из СК заявление против фигурантов дела Baring Vostok

Комиссия по этике призвала Юсупова забрать из СК заявление против фигурантов дела Baring Vostok

Глава Роспотребнадзора запретила наказывать рестораны за стейки "с кровью"

Глава Роспотребнадзора запретила наказывать рестораны за стейки "с кровью"

В Минкультуры открестились от требований вырезать сцены из фильма про Элтона Джона

В Минкультуры открестились от требований вырезать сцены из фильма про Элтона Джона

Ремонт в Госдуме отложат из-за пустот в фундаменте

Путин присвоил аэропорту "Шереметьево" имя Пушкина

Путин присвоил аэропорту "Шереметьево" имя Пушкина
ПМЭФ-2019

Генсек ООН и Силуанов откроют ПМЭФ-2019

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

МАК проведет служебное расследование из-за утечек данных о крушении SSJ 100

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Сквер в центре Екатеринбурга включат в опрос о месте для строительства храма

Сквер в центре Екатеринбурга включат в опрос о месте для строительства храма

Предстоящие новогодние каникулы сократят на два дня

Предстоящие новогодние каникулы сократят на два дня

Суд в Южно-Сахалинске оставил косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье

Суд в Южно-Сахалинске оставил косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');