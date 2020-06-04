Российские пивовары попросили Мишустина не менять требования к рецептуре пива

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские пивовары и производители солода просят ввести мораторий на вступление в силу на территории России техрегламента ЕАЭС, который меняет требования к рецептуре пива, соответствующее письмо представители бизнеса направили главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

Техрегламент "О безопасности алкогольной продукции", который должен вступить в силу с 9 января 2021 года, допускает замену до 50% пивоваренного солода несоложеным зерном и зернопродуктами. Сейчас законодательством РФ (171-ФЗ) разрешено использование зернопродуктов при производстве пива в объеме не более 20% от массы заменяемого пивоваренного солода

"Просим вас ввести мораторий на введение в действие ТР ЕАЭС 047/2018 на территории России и инициировать процесс изменений в тексте регламента с учетом интересов российских потребителей, сельхозпроизводителей и производителей пива и солода, либо установить особые требования к составу пива (не более 20% несоложеных зернопродуктов) для Российской Федерации", - говорится в письме ("Интерфакс" ознакомился с копией документа).

Письмо подписали председатель совета Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции (Союза пивоваров) Даниил Бриман, председатель комиссии по производству и обороту слабоалкогольных напитков брожения "Опоры России" Алексей Небольсин, руководители Национального союза производителей пива и напитков, Союза пивоваров Южного Урала, Ассоциации крафтовых пивоварен Craft Depot, Cоюза участников пивной торговли, а также представители компаний - ООО "Авангард-Агро-Трейд", "Грейнрус", АО "Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург", ООО "Глобалтрейд" ("Балтийский солод") и др.

"Эти нововведения в тексте технического регламента были приняты при активном лоббировании транснациональных корпораций в разных странах ЕАЭС без обсуждения с российскими производителями пива и солода", - говорится в письме.

Вступление в силу техрегламента в действующей редакции приведет к снижению качества и безопасности пива и негативно повлияет на развитие российских пивоваренной, солодовенной и сельскохозяйственной отраслей, считают авторы обращения.

По их прогнозу, снижение доли солода при производстве пива приведет к сокращению производства солода на 30%, что повлечет за собой уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тыс. га, снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке более чем на 30 тыс. человек (без учета смежных отраслей).

"При этом дополнительная прибыль транснациональных корпораций, захвативших 70% пивоваренного рынка России, при использовании 50% несоложеных зернопродуктов составит 5,5 млрд рублей - это прямые потери российского сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей", - говорится в письме. Вместо использования солода из российского зерна транснациональные компании будут наращивать импорт промышленных ферментных препаратов, опасаются авторы обращения.

Споры производителей о рецептуре пива

Ранее в этом году Союз пивоваров уже обращался к главе Минфина с просьбой сохранить допустимый объем заменяемого солода в пиве на уровне 20%.

Международные пивоваренные компании - "Балтика" (Carlsberg Group), AB InBev Efes и Heineken, на которых приходится около 70% российского рынка пива, вышли из состава Союза пивоваров из-за разногласий в некоторых вопросах регулирования отрасли.

В частности, с позицией Союза пивоваров по допустимому содержанию в пиве несоложеных продуктов не согласны в AB InBev Efes. "Мы считаем, что пивоварение - в том числе и творческий процесс, и крафтовая революция является ярким тому свидетельством. Чем меньше ограничений в рецептуре пива - тем больший выбор есть у нашего потребителя", - говорил "Интерфаксу" директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

"На качество и безопасность продукции количество содержания солода не влияет, поэтому мы против этих искусственных ограничений. В поддержку доли в 50% выступали и коллеги-пивовары из стран ЕАЭС, так как в этих странах нет искусственно созданной категории "пивные напитки" и избыточных ограничений в части рецептуры для пива", - отмечал Дурдыев.

Закон 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничении ее потребления) допускает частичную замену пивоваренного солода зерном, продуктами его переработки при условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого пивоваренного солода.

Если масса несоложеных продуктов превышает 20%, то такой напиток не может называться пивом. Эти правила были установлены после внесения поправок в закон, с 1 июля 2012 года.

Ранее в России не было нормы, регулирующей содержание несоложеных материалов в пиве - например, кукурузы или риса. Необходимость введения этой нормы стала обсуждаться при подготовке техрегламента Таможенного союза.