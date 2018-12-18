Главные новости
В РоссииПодростка, напавшего на школу в Перми, приговорили к почти 10 годам колонииВ РоссииПовседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливоВ РоссииМВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей авто
В России

Госдума решила не возвращать запрет на рекламу пива

Документ прошел первое чтение спустя всего неделю после внесения законопроекта в Думу

Госдума решила не возвращать запрет на рекламу пива
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене запрета на рекламу пива, который был снят на время Чемпионата мира по футболу.

Запрет на рекламу пива после окончания Чемпионата мира по футболу должен был снова начать действовать с 31 декабря 2018 года.

Законопроект был внесен в Госдуму 12 декабря и в течение недели внесен на первое чтение. Он предлагает сохранить возможность распространения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, после 1 января 2019 года, в случаях, предусмотренных законом "О рекламе": в телепрограммах и в радиопрограммах с 23 до 7 часов местного времени, в периодических печатных изданиях, в телепрограммах во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, говорится в сопроводительных документах.

Также документом предлагается отменить запрет на использование в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, за исключением случаев использования образов несовершеннолетних.

В рекламе пива было запрещено использование образов людей и животных с 2005 года. Также было ограничено время трансляции этой рекламы на радио и телевидении.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Госдума

Новости по теме

В России
Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублейРоскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублей
Ведомство так решило наказать компании в случае отказа от локализации данных россиян в РФ или если они вообще не ответят на письмоПодробнее
 Что смотреть на Новый годЧто смотреть на Новый год
Неожиданный дуэт Петросяна, Басков-Степашка и поющий Дед Мороз развлекут телезрителей в новогоднюю ночьПодробнее
 Комитет Госдумы рекомендовал вернуть курилки в аэропортыКомитет Госдумы рекомендовал вернуть курилки в аэропорты
Опросы показали, что многие россияне все равно не соблюдают запрет и курят в туалетахПодробнее
 Госдума решила не возвращать запрет на рекламу пиваГосдума решила не возвращать запрет на рекламу пива
Документ прошел первое чтение спустя всего неделю после внесения законопроекта в ДумуПодробнее
Путин назвал договор о РСМД односторонним разоружением СССРПутин назвал договор о РСМД односторонним разоружением СССР
Как подчеркнул президент, РФ сможет модернизировать системы воздушного и морского базирования, если произойдет то, чем нас пытаются пугатьПодробнее
 Спустя семь лет законопроект об обращении с животными прошел II чтение в ГДСпустя семь лет законопроект об обращении с животными прошел II чтение в ГД
Документ запрещает держать диких зверей дома и в ресторанах, проводить бои с участием животных, открывать контактные зоопарки в ТЦПодробнее
 Подростка, напавшего на школу в Перми, приговорили к почти 10 годам колонииПодростка, напавшего на школу в Перми, приговорили к почти 10 годам колонии
Осужденному также назначили принудительное лечение у психиатраПодробнее
 Госдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митингиГосдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митинги
Организаторам несогласованных акций с участием подростков будет грозить до 15 суток ареста и до 500 тыс. руб. штрафаПодробнее
 Дума приняла закон о нежелательности иностранных НКО, вмешивающихся в выборыДума приняла закон о нежелательности иностранных НКО, вмешивающихся в выборы
Исключением для таких организаций станет участие в кампаниях на правах иностранных наблюдателейПодробнее
 МВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей автоМВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей авто
Ранее Госдума собралась усовершенствовать систему ТО для борьбы с фальшивыми диагностическими картамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПодростка, напавшего на школу в Перми, приговорили к почти 10 годам колонииВ РоссииПовседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливоВ РоссииМВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей автоВ РоссииГосдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митингиВ миреГлава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦВ РоссииДума приняла закон о нежелательности иностранных НКО, вмешивающихся в выборы

Украинских госслужащих начали проверять на наличие родственников в РФ и Донбассе

Уже выяснилось, что жена и дочь первого замглавы Службы внешней разведки Украины имеют гражданство РФ Подробнее

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест"Вояджер-2" в межзвездном пространстве, 3D-реконструкция как инструмент археологов и совместная еда для повышения кооперации Подробнее

Рабочего насмерть засыпало землей в Брянске

Peugeot-Citroen отзовет в России почти 3 тысячи автомобилей из-за неисправностей

Британские буксиры начали снимать с мели российское судно "Кузьма Минин"

Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублей

Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублейВедомство так решило наказать компании в случае отказа от локализации данных россиян в РФ или если они вообще не ответят на письмо Подробнее

Наместника Киево-Печерской лавры решили вызвать на допрос в СБУ

Что смотреть на Новый год

Что смотреть на Новый годНеожиданный дуэт Петросяна, Басков-Степашка и поющий Дед Мороз развлекут телезрителей в новогоднюю ночь Подробнее

Поставщик оружия для нападения на ярмарку в Страсбурге обвинен в связях с терроризмом

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу избитых в ярославской колонии заключенных

Запуск "Союза" во французской Гвиане отложен из-за ветра

Визажиста королевы Бельгии допросили по делу о краже драгоценностей герцога Люксембурга

Комитет Госдумы рекомендовал вернуть курилки в аэропорты

Комитет Госдумы рекомендовал вернуть курилки в аэропортыОпросы показали, что многие россияне все равно не соблюдают запрет и курят в туалетах Подробнее

Последних туристов "Жемчужной реки" вывезут с Хайнаня 21 декабря

Российские банки в ноябре увеличили вклады физлиц и депозиты юрлиц

Ющенко посоветовал Раде присвоить Украинской православной церкви статус филиала РПЦ

Курское направление железной дороги собрались продлить до "площади трех вокзалов"

Долги по зарплате в РФ в ноябре снизились на 4,3%

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга

Московские власти пожаловались на дефицит подрядчиков для реновации

Небоскреб Grand Tower с двумя башнями в "Москва-сити" достигнет 283 метров

Проект 62-этажного небоскреба разработало немецкое бюро Werner Sobek Подробнее

Цирковой тигр напал на помощника дрессировщика в Оренбуржье

Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в склонности к демократам

Экс-футболист ЦСКА Корнаухов возглавил армейскую ДЮСШ

У Украины появилась обновленная Морская доктрина

Госдума приняла в первом чтении закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');