Госдума решила не возвращать запрет на рекламу пива

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене запрета на рекламу пива, который был снят на время Чемпионата мира по футболу.

Запрет на рекламу пива после окончания Чемпионата мира по футболу должен был снова начать действовать с 31 декабря 2018 года.

Законопроект был внесен в Госдуму 12 декабря и в течение недели внесен на первое чтение. Он предлагает сохранить возможность распространения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, после 1 января 2019 года, в случаях, предусмотренных законом "О рекламе": в телепрограммах и в радиопрограммах с 23 до 7 часов местного времени, в периодических печатных изданиях, в телепрограммах во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, говорится в сопроводительных документах.

Также документом предлагается отменить запрет на использование в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, за исключением случаев использования образов несовершеннолетних.

В рекламе пива было запрещено использование образов людей и животных с 2005 года. Также было ограничено время трансляции этой рекламы на радио и телевидении.