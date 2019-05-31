Калви подал прошение в СКР о возможности участия в ПМЭФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Адвокаты основателя Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, находящегося под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве, обратились в Следственный комитет РФ с просьбой разрешить ему принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

"Подали прошение вчера", - сообщил "Интерфаксу" представитель Baring Vostok. Он отметил, что ответа от Следственного комитета пока нет.

27 мая в компании сообщили, что "основатель фонда Майкл Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях".

Форум пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе.

Baring Vostok напомнил, что ежегодно принимает участие в работе ПМЭФ. Делегацию фонда на форуме в этом году возглавит старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева. Предполагается, что она выступит в ряде панельных сессий.

В портфель Baring Vostok сейчас входят инвестиции в 39 компаний.

Калви обвиняют в хищении более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". С февраля основатель Baring Vostok находился под стражей, однако в апреле суд согласился изменить ему меру пресечения на домашний арест.