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В деле "Седьмой студии" появился новый подозреваемый

Как пишет Forbes, это предприниматель Валерий Синельников, он сам подтвердил это изданию

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В деле "Седьмой студии" появился седьмой подозреваемый. Это петербургский бизнесмен Валерий Синельников, его подозревают в обналичивании денег для театральной компании Кирилла Серебренникова, пишет Forbes.

Об этом журналу рассказали два источника, близких к следствию. Синельников также подтвердил изданию, что его процессуальный статус изменили со свидетеля на подозреваемого. От комментариев он отказался.

По словам собеседников Forbes, бизнесмену вменяют незаконную банковскую деятельность (ч.1 ст.172 УК РФ). Его допрашивали следователи, он признал вину. Официального обвинения ему не предъявляли.

В отношении самого Серебренникова новых дел не возбуждали, заявил "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Харитонов.

На процессе в Мещанском суде Синельников давал свидетельские показания. Он рассказал, что заключал фиктивные договоры с "Седьмой студией" и обналичивал деньги, выделяемые на проект "Платформа" за процент (8,6%, затем 9%, причем 7% уходило на уплату налогов). Это ему в 2011 году предложила его знакомая, тогдашний главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Она представила его гендиректору организации Юрию Итину, с которым они договорились о сотрудничестве. После этого он работал лично с Масляевой.

До сих пор в деле "Седьмой студии" было шесть обвиняемых - ее создатель режиссер Кирилл Серебренников, Итин, Масляева, бывший генпродюсер организации Алексей Малобродский, бывший продюсер Екатерина Воронова, а также директор РАМТа Софья Апфельбаум. Их обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета на театральный проект "Платформа", который вела "Седьмая студия". Масляева единственная признала вину, ее дело выделили в отдельное производство. Воронова покинула Россию и находится в розыске.

Кирилл Серебренников Седьмая студия Валерий Синельников Москва Нина Масляева

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