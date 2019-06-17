Экспертиза по делу "Седьмой студии" продлится еще как минимум два месяца

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы до 16 августа отложил рассмотрение так называемого дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, в связи с тем, что эксперты не закончили проведение комплексной экспертизы, назначенной судом, передал корреспондент "Интерфакса".

Судья Ирина Аккуратова объявила в понедельник, что заседание отложено на 10 утра 16 августа.

По словам судьи, сейчас материалы уголовного дела по-прежнему находятся на экспертизе: "Поступило сообщение о том, что 15 мая эксперты приступили к проведению экспертизы, (...) ориентировочное время окончания - вторая половина августа при условии достаточности материалов, предоставленных экспертам".

Масштабная экспертиза

Комиссионную комплексную финансово-экономическую, оценочную, искусствоведческую экспертизу по "делу "Седьмой студии" Мещанский суд назначил 15 апреля, после чего слушания были отложены на два месяца.

Согласно решению суда, проведение экспертизы поручено комиссии Центра судебной экспертизы при министерстве юстиции РФ. Для искусствоведческой экспертизы суд посчитал необходимым привлечь замдиректора МХТ им. Чехова Марину Андрейкину и профессора института театрального искусства Видмантаса Силюнаса.

Эксперты выясняют, в каком объеме автономная некоммерческая организация (АНО) "Седьмая студия" в 2011-2014 годах получала деньги из Минкультуры и в каком из иных источников; какова общая сумма всех расходов АНО за указанный период; осуществлялись ли "Седьмой студией" расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа"; в каком размере АНО перечисляла деньги на счета фирм, которые, занимались обналичиванием; каков был объем затрат для реализации каждого конкретного мероприятия.

С инициативой о назначении новой экспертизы по делу 5 февраля выступила рассматривающая его судья Аккуратурова после изучения финансовой экспертизы, проведенной на следствии и представленной прокурорами.

Уголовное дело

Фигурантам "дела "Седьмой студии", вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование "основного" дела в 2018 году было завершено - с октября оно находится на рассмотрении Мещанского суда Москвы. На скамье подсудимых четыре человека: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского Театра им. Волкова Юрий Итин.

Подсудимые отрицают свою вину. Согласно позиции защиты, все деньги, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, в том числе обналиченные, тратились на нужды "Платформы", а возможный ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.

Дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег.

В апреле 2019 года Мещанский вернул материалы в отношении Масляевой в Генпрокуратуру для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению, сославшись, в частности, на то, что в обвинительном заключении не конкретизирована ее роль в совершенном преступлении. Кроме того, суд указал, на то, что экс-главбух не сообщила о том, как распределялись якобы похищенные руководством "Седьмой студии" деньги.