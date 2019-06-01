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МЧС сообщило о разрушении административного здания после взрыва в Дзержинске

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидируют возгорание после взрыва на предприятии под Нижним Новгородом по повышенному уровню сложности, сообщили "Интерфаксу" в субботу в региональном ГУ МЧС России.

"Тушат по повышенному, третьему, рангу сложности. Пожар на площади ста квадратных метров. Разрушено административное здание", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил данные о пострадавших.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что взрыв полностью обрушил здание цеха на заводе в Дзержинске.

В субботу источник в службах технического надзора региона рассказал агентству, что эпицентр взрыва в Дзержинске располагался в цехе по производству тротила в НИИ "Кристалл". По его словам, по уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе.

Нижний Новгород Дзержинск Кристалл МЧС

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