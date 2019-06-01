В Сочи арестовали старообрядческий храм

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - На старообрядческий храм Успения Богородицы в Имеретинской долине в Сочи наложили арест, а прихожанам запретили заходить на его территорию, сообщил постоянный член комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов.

"Прихожанам запретили заходить в храм и молиться. При этом, насколько мне известно, в суде уже лежит иск от администрации города Сочи о сносе храма", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

Севастьянов сообщил, что при подготовке Олимпиады староверы Имеретинской долины согласились уступить свою землю в обмен на устное обещание прежнего губернатора о строительстве нового храма. "Староверы поверили, уступили. Социальная напряженность была снята. На месте их деревни оставили только маленький клочок старообрядческого кладбища", - отметил представитель он.

Далее, по словам Севастьянова, староверов переселили, выделили им участок под храм, но строительство никак не начиналось, и старообрядцы начали строить сами, без получения разрешения на строительство. "Но их прежний храм власти снесли, а разрешение на новый не выдали", - отмечает Севастьянов.

По его словам, уже после начала строительства местная администрация изменила "Правила землепользования и землеустроения", в которых изменила параметры строительства. "Теперь местная администрация требует снести недостроенный объект", - заключил Севастьянов, добавив, что история тянется с 2009 года.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями местных властей по поводу ситуации со старообрядческим храмом.