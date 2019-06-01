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Администрация Сочи опровергла планы снести старообрядческий храм

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Администрация Сочи опровергла информацию о планирующемся сносе старообрядческого храма.

"Никаких сносов культовых сооружений на территории Имеретинки, равно как и в Сочи в целом, не планируется", - сообщили агентству "Интерфакс" в администрации.

Собеседник агентства также отметил, что информации об аресте храма в администрацию Сочи на данный момент не поступало.

Ранее в субботу постоянный член комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов заявил об аресте, наложенном на старообрядческий храм Успения Богородицы в Имеретинской долине в Сочи. По его словам, прихожанам запретили заходить в храм, а в суде "уже лежит иск от администрации города Сочи о сносе храма".

Севастьянов сообщил, что при подготовке Олимпиады староверы Имеретинской долины согласились уступить свою землю в обмен на устное обещание прежнего губернатора, который обещал им построить новый храм. По его словам, старый храм был снесен, а разрешение на новый не было выдано.

Севастьянов рассказал, что уже после начала строительства местная администрация изменила "Правила землепользования и землеустроения", в которых изменила параметры строительства.

Сочи

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