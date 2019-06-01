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Выигрыш дочери Алсу в шоу "Голос.Дети" пошел на благотворительность

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Казанский благотворительный фонд помощи детям больным лейкемией имени Анжелы Вавиловой получил в дар 1 млн рублей от дочери Алсу - Микеллы Абрамовой, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь Алсу.

По данным собеседницы агентства, Абрамова передала призовой сертификат конкурса "Голос.Дети" на благотворительность в день своего рождения, 29 апреля..

Пресс-секретарь также сообщила, что председатель фонда Владимир Вавилов в субботу озвучил эту информацию на благотворительном концерте Алсу, который прошел в Казани. "Владимир Владимирович рассказал со сцены, что Микелла еще в ноябре 2018 года, когда Алсу давала свой концерт в "Татнефтьарене" в Казани, пообещала, что когда заработает свои первые деньги, тоже передаст их детям фонда", - добавила пресс-секретарь певицы.

Утром Алсу была в казанском хосписе, где поддержала маму, чей ребенок сегодня умер, и пообщалась с пациентами хосписа. Вечером певица дала благотворительный концерт, на котором выступали ее дочери Микелла и Сафина и другие дети - участники шоу.

Скандал вокруг детского конкурса

Финал конкурса "Голос.Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. По итогам СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тысяч голосов.

Телеканал привлек к расследованию компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Опубликованные 16 мая первые результаты расследования Group-IB показали, что во время голосования в финале "Голос. Дети" происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу участника номер 07, под которым выступала дочь певицы Алсу.

Всего, по данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более восьми тысяч СМС-сообщений; телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки номера были недоступны.

В связи с этим Первый канал аннулировал итоги финала. Он пообещал к старту следующего сезона "Голоса" принять меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования. Также телеканал 24 мая показал спецвыпуск "Голос. Дети" с участием всех финалистов. В эфире спецвыпуска гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса "Голос. Дети", включая Абрамову.

Первый канал считает инцидент исчерпанным. "Спецвыпуск 24 мая поставил точку в шестом сезоне проекта "Голос.Дети", и на этом мы считаем инцидент исчерпанным. Единственная задача канала - не допустить повторения случившегося, и мы над этим активно работаем", - сказали в пресс-службе канала.

Микелла Абрамова Голос.Дети

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