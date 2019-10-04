Первый канал изменил правила голосования в шоу "Голос"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS. Об этом рассказал ведущий программы Дмитрий Нагиев.

С одного номера можно будет отправить только одну SMS на каждом этапе конкурса, тогда как раньше канал принимал до 20 сообщений с одного номера. Таким образом, за весь конкурс можно будет проголосовать только шесть раз.

После отправки сообщения зритель должен дождаться ответа и подтвердить свои действия, и только после этого голос будет засчитан, объяснил Нагиев.

26 апреля Первый канал показал финал конкурса "Голос. Дети", в котором после SMS-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. По данным ВЦИОМа, 61% россиян решил, что результаты конкурса необъективны.

Телеканал решил проверить голосование из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тысяч голосов. К расследованию была привлечена Group-IB. 26 мая она сообщила, что во время голосования в финале происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу дочери Алсу. Поэтому Первый канал аннулировал итоги финала. Он пообещал к старту следующего сезона "Голоса" принять меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования.

Позднее телеканал провел спецвыпуск шоу "Голос.Дети" с участием всех финалистов. В эфире спецвыпуска гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса, включая Микеллу Абрамову.