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13 пассажиров попавшего в ДТП поезда в Адыгее обратились за медпомощью

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - 13 пассажиров обратились за медицинской помощью после ДТП с участием пассажирского поезда и грузового автомобиля в Адыгее, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"В результате ДТП, по уточненным данным, машинист и помощник машиниста получили травмы различной степени тяжести. 13 пассажиров поезда №346 обратились за медицинской помощью (ссадины, психологическая помощь) на вокзале Краснодар", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадал только водитель большегруза, перевозившего дизтопливо.

Как отмечает пресс-служба СКЖД, движение на перегоне Шенджий - Энем-2 возобновлено, а пассажиры поезда № 346 Адлер - Нижневартовск будут отправлены по маршруту следования своим составом.

В общей сложности задержано шесть поездов, один возвращен на станцию, а один отменен.

"Пассажиры задержанных поездов, чья задержка превысила 4 часа, обеспечены питанием и питьевой водой. ОАО "РЖД" предпринимает меры для введения поездов в график", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу в 14:57 по Москве на перегоне Шеджий - Энем-2 большегруз, перевозивший дизтопливо, столкнулся с пассажирским поездом в республике Адыгея. В результате столкновения дизтопливо воспламенилось, и загорелся сам грузовик, а также один из вагонов поезда и локомотив. Пострадал водитель большегруза.

По данному факту Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку.

На участке пути ограничено движение поездов, в настоящее время, по данным СКЖД, задерживается три пассажирских состава, один пригородный поезд, еще один пригородный поезд отменен. Всего в поезде находилось 189 пассажиров.

Адыгея

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