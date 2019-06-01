Пассажиров попавшего в ДТП в Адыгее поезда отправили в Краснодар

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ни один из пассажиров поезда, в который врезался грузовик в Адыгее, не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"Пострадавших среди пассажиров поезда № 346 Адлер - Нижневартовск нет. Тем пассажирам, которые находился в ближайшем к месту столкновения вагоне, оперативно помогла эвакуироваться локомотивная бригада. В настоящее время все пассажиры отправлены автобусами в Краснодар", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в республике Адыгея, в результате пострадал водитель большегруза.

По данным источника "Интерфакса", в результате столкновения загорелся сам грузовик, а также один из вагонов поезда и локомотив.

На участке пути ограничено движение поездов.

Со станции "Краснодар" на место происшествия отправлен пожарный поезд.