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Грузовик протаранил пассажирский поезд в Адыгее

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги подтвердила, что грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в республике Адыгея, в результате большегруз загорелся.

"Сегодня в 14:57 по московскому времени на перегоне Шеджий - Энем-2 водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, по предварительной информации, пострадал один человек - водитель большегруза.

Со станции "Краснодар" на место происшествия отправлен пожарный поезд.

В сообщении уточняется, что пассажиры за медицинской помощью не обращались. В связи с ДТП ожидаются задержки пассажирских поездов.

Ранее о столкновении грузовика с пассажирским поездом неподалеку от станции Шенджий "Интерфаксу" сообщил источник в службах транспортного надзора региона. По его словам, в результате происшествия загорелись сам грузовик и один из вагонов поезда. Собеседник агентства также сообщал о госпитализации водителя грузовика и о том, что среди пассажиров никто не пострадал.

Адыгея Шенджий

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