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Скончался еще один пострадавший в аварии с автобусом в Дагестане

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Кочубейской больнице Дагестана скончался еще один пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с пассажирским автобусом, сообщает в субботу республиканское МВД.

Всего в результате аварии два человека скончались, четверо пострадавших находятся в больнице.

Авария произошла в Тарумовском районе Дагестана. Автомобиль "Лада" столкнулся с автобусом Астрахань-Махачкала. По данным МВД, автоаварии произошла по вине водителя легковушки.

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