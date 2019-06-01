Скончался еще один пострадавший в аварии с автобусом в Дагестане

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Кочубейской больнице Дагестана скончался еще один пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с пассажирским автобусом, сообщает в субботу республиканское МВД.

Всего в результате аварии два человека скончались, четверо пострадавших находятся в больнице.

Авария произошла в Тарумовском районе Дагестана. Автомобиль "Лада" столкнулся с автобусом Астрахань-Махачкала. По данным МВД, автоаварии произошла по вине водителя легковушки.