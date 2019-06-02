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Прилетевший в Москву Superjet отстранили от полетов на время проверки из-за удара молнии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Молния попала в Superjet в Мордовии, после этого лайнер благополучно совершил полет, сообщил "Интерфаксу" источник в органах организации воздушного движения.

По его данным, инцидент произошел с самолетом, выполнявшим рейс из Москвы в ночь на субботу. "Перед посадкой в Саранске экипаж попытался обойти грозовой фронт. Однако во время маневра командир доложил о яркой вспышке рядом с самолетом", - сказал источник.

По его информации, наземные службы в Саранске не заметили повреждений и дали "добро" на обратный полет самолета в Москву.

Детально осмотреть лайнер удалось лишь в столичном "Шереметьево". Самолет в связи с требованиями безопасности некоторое время не сможет выполнять полеты, сказал источник.

"При осмотре обнаружены следы поражения молнией. Самолет решено временно отстранить от полетов", - добавил источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

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Superjet

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