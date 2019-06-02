ФСИН отправила комиссию в орловское управление из-за видео с банкетом для заключенных

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ФСИН России отправила комиссию в управление по Орловской области после появления в интернете видеоролика, где осужденные колонии в Ливнах празднуют Пасху.

Пресс-бюро ФСИН сообщает в воскресенье, что специалисты УФСИН по Орловской области, в свою очередь, уже начали проверку в колонии.

Материалы проверки будут направлены в следственные органы, отмечается в сообщении.

Ранее проверку начала прокуратура.

Видео было размещено на сайте издания "Орловские новости". Как пишет издание, оно было снято в исправительной колонии №2 в города Ливны. Как следует из видеоролика, банкет для осужденных был приурочен к празднованию Пасхи. На столах были прохладительные напитки и угощения.

Исправительная колония №2 строгого режима предназначена для мужчин, ранее уже отбывавших наказание в виде лишения свободы.