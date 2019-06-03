СКР возбудил уголовное дело против топ-менеджеров "Тольяттиазота"

В рамках расследования дела о создании преступного сообщества и неуплате налогов арестован глава "Тольяттихимбанка" Александр Попов

Фото: пресс-служба ОАО "Тольяттиазот"/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании преступного сообщества и неуплате налогов на сумму 320 млн рублей предприятием "Тольяттиазот" и его дочерними компаниями. Арестован глава "Тольяттихимбанка" Александр Попов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении, поступившем в понедельник в "Интерфакс", говорится о причастности к хищениям на предприятии топ-менеджеров и сотрудников аффилированного "Тольятттихимбанка".

В СК отметили, что следствием предъявлено обвинение одному из активных участников преступного сообщества, председателю правления "Тольяттихимбанка" Попову по статьям УК РФ о создании преступного сообщества, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. По данным ведомства, такие же преступления инкриминируются Владимиру Махлаю, Александру Макарову, Евгению Королеву, Александру Коренченко, Сергею Махлаю, Ольге Камашевой, Алексею Виноградову, Ксении Балашовой, Андрею Мизгиреву, Людмиле Милосердовой, Эндрю Циве и другим лицам.

По версии следствия, в Тольятти в 2002-2004 годах они вошли в состав созданного в 1997 году преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Махлаем. Группа систематически завладевала имуществом ОАО "Тольяттиазот" и других владельцев и уклонялась от уплаты налогов в особо крупном размере.

В частности, Попов с другими членами группы Махлая в 2005-2009 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие "Тольяттиазоту" объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд рублей. В 2008 году они не выплатили налоги на общую сумму не менее 320 млн рублей с ООО "Родничок" и ООО "Контаз", в 2009-2010 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие "Тольяттиазоту" земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн рублей.

В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение в создании, в руководстве и участии в преступном сообществе остальным фигурантам уголовного дела, говорится в сообщении СКР.

Как сообщалось, в отношении "Тольятиазота" в 2012 году Следственным управлением СКР по Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества (часть 4 стать159 УК РФ) на сумму более $550 млн. Впоследствии Басманный суд Москвы заочно арестовал основного на тот момент владельца "Тольяттиазота" Владимира Махлая, его сына Сергея, владельца швейцарской Ameropa AG Андреаса Циви и директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. По версии следствия, в период с 2008 по 2011 год в "Тольяттиазоте" была создана схема, при которой компания экспортировала продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам аффилированным с мажоритарными акционерами Nitrochem Distribution и Ameropa, которые принадлежали давнему партнеру семьи Махлаев по бизнесу Феликсу Циви, а затем его сыну Андреасу.

Тольяттихимбанк по итогам первого квартала 2019 года занял 165-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Завод включает в себя семь агрегатов по производству аммиака и два агрегата карбамида. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тысяч тонн карбамида в год.

Владельцем Тольяттихимбанка является бывший председатель совета директоров ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай. По данным компании, почти 71% акций "Тольяттиазота" находятся в доверительном управлении Тольяттихимбанка.