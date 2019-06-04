27% россиян готовы протестовать против падения уровня жизни на улице

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Каждый четвертый россиянин считает вполне возможными массовые выступления населения, а также проведение митингов или забастовок с политическими требованиями, следует из опроса "Левада-центра".

Согласно данным опроса, поступившим в "Интерфакс", 26% респондентов полагают возможным массовое выступление населения в их городе или сельском районе против падения уровня жизни, в защиту своих прав, при этом 27% участников опроса готовы лично принять участие в этих акциях. 69% опрошенных считают подобные акции маловероятными, столько же сограждан не намерены в них участвовать.

Возможность проведения акций с политическими требованиями допустили 24% россиян, готовность принять в них участие выразили 22%. Однако, как и в первом случае, большинство россиян - 71% - считают политические митинги или забастовки маловероятными, и три четверти сограждан - 74% - не намерены в них участвовать, следует из опроса.

Социологи "Левада-центра" указывают, что 87% участников опроса не замечали, чтобы в их городе или районе за последние 2-3 месяца имели место какие-либо протестные акции или пикеты. Вместе с тем они отмечают, что о протестах в Екатеринбурге против строительства храма слышали 42% респондентов, еще 17% внимательно следили за развитием событий. Впервые услышали об упомянутых протестах 41% опрошенных.

Протесты в Архангельске против строительства полигона Шиес привлекли внимание 8% россиян, еще 27% что-то слышали об этом, 65% - впервые узнали в ходе опроса. Еще больше ничего не слышали о протестах против переноса границ между Ингушетией и Чечней: таковых, по данным опроса, 74%. Интересовались этими акциями 6% опрошенных, что-то слышали о них 20% респондентов.

Опрос проведен 24-29 мая 2019 г. по репрезентативной выборке городского и сельского населения среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.