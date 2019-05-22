В СПЧ предостерегли от запрета концертов молодежных исполнителей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Запретами концертов группы "Френдзона" можно только подогреть интерес молодежи к этой группе, вместо этого нужно развивать позитивный контент для подростков, считает ответственный секретарь Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.

"Нужно понимать, что группа молодежная, а если мы пытаемся ее запретить, то это будет вызывать у молодежи еще больший интерес и любопытство", - сказала Киркора "Интерфаксу" в среду.

Она считает, что с подростками нужно работать, создавать интересный для них, но позитивный контент и ориентиры, "обсуждать то, что их интересует, а не запрещать".

"Нужно поддерживать тех, кто создает позитивный образ, на который молодежь и подростки готовы были бы ориентироваться. А сейчас работа по созданию того, что будет интересно подросткам, не ведется. Школа занимается исключительно образованием. Есть проекты, где подростков собирают, занимаются с ними интересующих их вещами, например, "Я предприниматель", но это муниципальный уровень, а нужно обсуждать на уровне государства", - сказала она.

Ответственный секретарь добавила, что если необходимо, можно "сделать возрастной ценз на посещение концертов этой группы, это вполне реально в рамках действующего законодательства".

Ранее в пресс-службе департамента труда и соцзащиты "Интерфаксу" сообщили, что "департамент обратился в муниципалитеты с просьбой обратить внимание опекунов, попечителей и приемных родителей на то, что видеоклипы и тексты группы "Френдзона" могут быть опасны для их детей", однако "это предложение носит исключительно рекомендательный характер".

Там пояснили, что еще в апреле столичный омбудсмен Татьяна Потяева направила обращение в прокуратуру Москвы с просьбой обратить внимание на то, что видеоклипы группы "Френдзона" содержат информацию, "причиняющую вред здоровью и развитию и представляющие угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних детей". Потяева также попросила прокуратуру оказать содействие в наложении запрета на проведение концертов группы в Москве.

"Френдзона" - российская группа, основанная в апреле 2018 года и сочетающая в своих песнях стили поп-панк, трэп-бит, сити-панк и ритм-энд-блюз. У этой группы уже были проблемы с концертами в регионах, в частности, отменились запланированные выступления в Нижнем Новгороде, Ярославле и Вологде.

Отмены концертов

С осени 2018 года в регионах РФ под давлением местных властей и различных общественных организаций был отменён ряд концертов исполнителей современной популярной у молодежи музыки. Это коснулось, в том числе, рэпера Дмитрия Кузнецова (известен под псевдонимом Хаски), групп IC3PEAK, "Френдзона", рэперов GONE.Fludd (Александр Смирнов) и Элджея (Алексей Узенюк), других музыкантов. Некоторых из них даже задерживали.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался по этой проблеме, называя бесперспективным метод "хватать и не пущать" в ситуации с запретом молодежных концертов. В свою очередь первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в начале декабря 2018 года назвал глупостью запрет концертов в России и призвал уделять больше внимания современной молодежной культуре.