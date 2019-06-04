Глава города Буй пожаловался в СК на искажение своей фамилии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Костромской области проводится проверка по заявлению главы администрации городского округа город Буй Игоря Ральникова о размещении оскорбительного видео в его адрес в соцсетях, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по региону.

"В производстве Буйского межрайонного следственного отдела находится материал проверки по заявлению главыадминистрации городского округа Буй о его оскорблении в видеоматериале, размещенном в одной из социальных сетей в сети интернет", - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства уточнил, что в заявлении от местного чиновника говорится об искажении фамилии и оскорблениях в его адрес, а не о возбуждении уголовного дела.

Ранее в некоторых СМИ после публикации видео появились материалы о том, что глава Буя стал фигурантом уголовного дела. В настоящее время они удалены.