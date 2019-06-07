Жителя Вологодской области оштрафовали за неуважительный пост со словом "сказочный"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Вологодской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей пользователя "ВКонтакте" Юрия Шадрина за неуважительный пост о власти со словами "не сказочный, а реальный". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Решение вынес Верховажский районный суд. "Наличие в размещенной Шадриным информации нецензурной лексики в неприличной форме в отношении представителя государственной власти, а именно президента РФ, подтверждено пояснениями специалиста", - уточнили в пресс-службе.

Поводом для штрафа стала публикация Шадрина от 3 мая с упоминанием фамилии президента. Ранее он рассказывал "Интерфаксу", что на допрос в полицию его вызвали 14 мая. Он считает, что на самом деле его преследуют за активную общественную деятельность, к примеру, за организацию митинга в Верховажье против повышения пенсионного возраста.

Первый штраф по новому закону об ответственности за неуважение к власти 23 апреля выписал суд в Новгородской области. Поводом для привлечения к ответственности также стал пост во "ВКонтакте" со словом "сказочный".

Закон запрещает неуважительные отзывы об обществе, государстве, государственным символам, Конституции и органам власти в неприличной или унижающей достоинство форме. За отказ удалить такой комментарий ресурс могут заблокировать.