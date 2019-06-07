Поиск

Жителя Вологодской области оштрафовали за неуважительный пост со словом "сказочный"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Вологодской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей пользователя "ВКонтакте" Юрия Шадрина за неуважительный пост о власти со словами "не сказочный, а реальный". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Решение вынес Верховажский районный суд. "Наличие в размещенной Шадриным информации нецензурной лексики в неприличной форме в отношении представителя государственной власти, а именно президента РФ, подтверждено пояснениями специалиста", - уточнили в пресс-службе.

Поводом для штрафа стала публикация Шадрина от 3 мая с упоминанием фамилии президента. Ранее он рассказывал "Интерфаксу", что на допрос в полицию его вызвали 14 мая. Он считает, что на самом деле его преследуют за активную общественную деятельность, к примеру, за организацию митинга в Верховажье против повышения пенсионного возраста.

Первый штраф по новому закону об ответственности за неуважение к власти 23 апреля выписал суд в Новгородской области. Поводом для привлечения к ответственности также стал пост во "ВКонтакте" со словом "сказочный".

Закон запрещает неуважительные отзывы об обществе, государстве, государственным символам, Конституции и органам власти в неприличной или унижающей достоинство форме. За отказ удалить такой комментарий ресурс могут заблокировать.

Вологогдская область Новгородская область ВКонтакте неуважение к власти

Новости по теме

Новости

Отключать горячую воду в России будут раз в два года

Отключать горячую воду в России будут раз в два года
Попытка блокировки Telegram

Глава Роскомнадзора рассказал, что у него на телефоне Telegram тормозит

ПМЭФ-2019

Чайка подтвердил наличие третьего "дела ЮКОСа"

Чайка подтвердил наличие третьего "дела ЮКОСа"

Полиция опровергла избиение журналиста "Медузы"

Дело Baring Vostok

В Кремле заявили, что следователи не должны прислушиваться к бизнесу по делу Калви

ПМЭФ-2019

Глава Минпромторга заявил о полном соответствии SSJ 100 международным стандартам

Глава Минпромторга заявил о полном соответствии SSJ 100 международным стандартам

В Москве задержан корреспондент отдела расследований "Медузы"

В Москве задержан корреспондент отдела расследований "Медузы"

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

ПМЭФ-2019

Депутат Макаров раскритиковал министра Орешкина за недостаточную защиту бизнеса

Больше ста пилотов в России не смогут летать из-за недействительных дипломов

Больше ста пилотов в России не смогут летать из-за недействительных дипломов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');