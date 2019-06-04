Полиция занялась проверкой заявления о краже из РКК "Энергия"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские проверяют информацию о краже со склада Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" в Королёве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции во вторник.

По данным МВД, в дежурную часть полиции по подмосковному району "Власиха" поступило заявление о том, что неизвестные незаконно проникли в производственные и складские помещения, расположенные на территории одного из предприятий в городе Королев, откуда похитили имущество предприятия.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что цех приборного производства стал объектом интереса злоумышленников, проникших на территорию РКК "Энергия".

"Неизвестные взломали запорные устройства цеха приборного производства и проникли на склад, откуда как предполагается и вынесли ценные предметы", - сказал источник. Предположительно, похитители сдали украденное в один из пунктов сбора цветмета в Подмосковье.

В свою очередь "Роскосмос" сообщил, что на территорию РКК "Энергия" проникли посторонние лица, полиция проводит доследственную проверку.

Между тем ряд СМИ сообщили, что неизвестные лица во время майских праздников проникли на территории РКК "Энергия" и украли электронные платы для космической техники. По данным СМИ стоимость ущерба может составлять десятки миллионов рублей.