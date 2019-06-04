Поиск

Полиция занялась проверкой заявления о краже из РКК "Энергия"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские проверяют информацию о краже со склада Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" в Королёве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции во вторник.

В России"Роскосмос" подтвердил проникновение похитителей на РКК "Энергия""Роскосмос" подтвердил проникновение похитителей на РКК "Энергия"Читать подробнее

По данным МВД, в дежурную часть полиции по подмосковному району "Власиха" поступило заявление о том, что неизвестные незаконно проникли в производственные и складские помещения, расположенные на территории одного из предприятий в городе Королев, откуда похитили имущество предприятия.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что цех приборного производства стал объектом интереса злоумышленников, проникших на территорию РКК "Энергия".

"Неизвестные взломали запорные устройства цеха приборного производства и проникли на склад, откуда как предполагается и вынесли ценные предметы", - сказал источник. Предположительно, похитители сдали украденное в один из пунктов сбора цветмета в Подмосковье.

В свою очередь "Роскосмос" сообщил, что на территорию РКК "Энергия" проникли посторонние лица, полиция проводит доследственную проверку.

Между тем ряд СМИ сообщили, что неизвестные лица во время майских праздников проникли на территории РКК "Энергия" и украли электронные платы для космической техники. По данным СМИ стоимость ущерба может составлять десятки миллионов рублей.

РКК Энергия

Новости по теме

Новости

В РПЦ заявили, что пока не готовы принять папу Римского в Москве

Что произошло за день: вторник, 4 июня

Несколько постов о взрывах в Дзержинске в соцсетях признаны фейк-ньюс

"Роскосмос" подтвердил проникновение похитителей на РКК "Энергия"

"Роскосмос" подтвердил проникновение похитителей на РКК "Энергия"

Мэр Дзержинска исключил гибель людей в результате ЧП на оборонном заводе

В Госархиве не поверили в исчезновение останков Романовых из Новоспасского монастыря

В Госархиве не поверили в исчезновение останков Романовых из Новоспасского монастыря
ПМЭФ-2019

ПМЭФ пройдет при аномальной для Петербурга 30-градусной жаре

Попытка блокировки Telegram

"Яндекс" предложил выполнять "закон Яровой", не нарушая права пользователей

"Яндекс" предложил выполнять "закон Яровой", не нарушая права пользователей

"Аэрофлот" распространил безбагажные тарифы на среднемагистральные рейсы

Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей

Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');