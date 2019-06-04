"Роскосмос" подтвердил проникновение похитителей на РКК "Энергия"

Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Посторонние лица проникли на территорию Ракетно-космической корпорации "Энергия", полиция проводит доследственную проверку, сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе".

"Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО "РКК "Энергия им.С.П.Королева" в госкорпорации известен. Все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения", - сообщили в госкорпорации.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные лица во время майских праздников проникли на территории РКК "Энергия" и украли электронные платы для космической техники. По данным СМИ стоимость ущерба может составлять десятки миллионов рублей.

В "Роскосмосе" опровергли ряд деталей в сообщениях СМИ. По версии госкорпорации, не соответствует действительности информация о составе участников престепления и о том, что было похищено.

"Принимая во внимание, что в настоящее время органами полиции завершается доследственная проверка по данному факту, комментировать подробности данного происшествия не представляется возможным", - добавили в "Роскосмосе".