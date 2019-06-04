Поиск

В приборный цех РКК "Энергия" проникли охотники за цветными металлами

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Цех приборного производства стал объектом интереса злоумышленников, проникших в мае на территорию Ракетно-космической корпорации "Энергия", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Неизвестные взломали запорные устройства цеха приборного производства и проникли на склад, откуда, как предполагается, и вынесли ценные предметы", - сказал источник.

Предположительно, похитители сдали украденное в один из пунктов сбора цветмета в Подмосковье.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что на территорию Ракетно-космической корпорации "Энергия" проникли посторонние лица, полиция проводит доследственную проверку.

Ряд СМИ ранее писали, что неизвестные лица во время майских праздников проникли на территории РКК "Энергия" и украли электронные платы для космической техники. По данным СМИ стоимость ущерба может составлять десятки миллионов рублей.

В "Роскосмосе" опровергли ряд деталей в сообщениях СМИ. "Представленная в СМИ информация об отдельных деталях происшествия в ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева" в основном не соответствует действительности (состав участников, предмет похищенного и др.)", - отметили в госкорпорации.

РКК "Энергия" - одно из ведущих предприятий российской космической отрасли.

Роскосмос РКК Энергия

Новости

Несколько постов о взрывах в Дзержинске в соцсетях признаны фейк-ньюс

"Роскосмос" подтвердил проникновение похитителей на РКК "Энергия"

"Роскосмос" подтвердил проникновение похитителей на РКК "Энергия"

Мэр Дзержинска исключил гибель людей в результате ЧП на оборонном заводе

В Госархиве не поверили в исчезновение останков Романовых из Новоспасского монастыря

В Госархиве не поверили в исчезновение останков Романовых из Новоспасского монастыря
ПМЭФ-2019

ПМЭФ пройдет при аномальной для Петербурга 30-градусной жаре

Попытка блокировки Telegram

"Яндекс" предложил выполнять "закон Яровой", не нарушая права пользователей

"Яндекс" предложил выполнять "закон Яровой", не нарушая права пользователей

"Аэрофлот" распространил безбагажные тарифы на среднемагистральные рейсы

Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей

Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей

"Коммерсантъ" объяснил исчезновение с сайта статьи о поставках Су-35 в Египет

"Коммерсантъ" объяснил исчезновение с сайта статьи о поставках Су-35 в Египет

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');