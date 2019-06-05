Минобороны опровергло заявления военных США о небезопасных действиях российского Су-35

Истребитель-бомбардировщик Су-35. Архивное фото. Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России отрицает утверждения американских военных о том, что российский истребитель Су-35 осуществил "небезопасный перехват" американского самолета-разведчика над Средиземным морем.

"Все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 4 июня около 12:30 мск российские средства контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим над нейтральными водами Средиземного моря обнаружили воздушную цель, приближающуюся к российскому пункту базирования ВМФ Тартус. Для ее распознавания в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных средств ПВО авиабазы Хмеймим.

"Сблизившись на безопасную дистанцию, экипаж российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон". После того, как американский самолет изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу", - сказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что около 15:41 мск российскими средствами контроля воздушного пространства вновь было зафиксировано приближение американского самолета-разведчика Р-8А "Посейдон" к российскому пункту базирования ВМФ Тартус.

"В воздух был поднят дежурный экипаж российского Су-35, который приблизился на безопасное расстояние и сопроводил американский самолет, пока Р-8А не изменил направление полета и вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее 6-й флот ВМС США заявил, что во вторник российский истребитель Су-35С "перехватил" самолет США, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, три раза за три часа.

Второй из трех перехватов был определен как "небезопасный". По сообщению амеиканских военных, самолет "проводил высокоскоростной проход непосредственно перед самолетом миссии, что подвергало риску пилотов и экипаж".