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Российский Су-27 перехватил у границ РФ на Балтике самолеты ВВС США и Швеции

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российский истребитель перехватил у границ РФ на Балтике самолеты-разведчики ВВС США и Швеции, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

10 июня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ. Для их перехвата был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим", - сообщает Минобороны.

Летчик Су-27 доложил об идентификации иностранных самолетов-разведчиков и сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"Полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отмечает Минобороны.

Минобороны Су-27

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