Оштрафованы еще три участника акций против храма в сквере Екатеринбурга

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга вынес решение в отношении трех участников несанкционированных акций протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд рассмотрел в среду материалы в отношении четырех участников несанкционированных акций, признанных виновными по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Три фигуранта получили штрафы, рассмотрение еще одного дела перенесено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двое участников акций оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый, третий - на 15 тыс. рублей.

Протесты и задержания

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Были задержаны около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту.

После этого власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В общей сложности было собрано свыше 11 тыс. предложений. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер.

В городе уже работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.