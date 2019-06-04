После протестов в Екатеринбурге возбудили первое уголовное дело

Под уголовное преследование попал один из противников строительства храма в сквере Станислав Мельниченко

Во время протестов в Екатеринбурге против строительства храма Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту оскорбления представителя власти возбуждено в Екатеринбурге, подозреваемый - один из участников протеста против строительства храма Станислав Мельниченко. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Бушмаков.

"Мельниченко проходит подозреваемым в деле, возбужденном по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - уточнил собеседник агентства.

Уголовное дело возбудил следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СК по Свердловской области, но в пресс-службе ведомства отказались от комментариев.

Ранее суд оштрафовал Мельниченко на 12 тыс. рублей за участие в несанкционированном публичном мероприятии (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ).

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга проводились протесты против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек, более 30 подверглись административному аресту. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей о месте строительства храма, поскольку необходимо учесть мнение горожан. Определен короткий список площадок, в который вошел и защищаемый активистами сквер.

Рабочая группа из депутатов, общественников и представителей епархии определит формат этого опроса.