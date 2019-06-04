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После протестов в Екатеринбурге возбудили первое уголовное дело

Под уголовное преследование попал один из противников строительства храма в сквере Станислав Мельниченко

После протестов в Екатеринбурге возбудили первое уголовное дело
Во время протестов в Екатеринбурге против строительства храма
Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту оскорбления представителя власти возбуждено в Екатеринбурге, подозреваемый - один из участников протеста против строительства храма Станислав Мельниченко. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Бушмаков.

"Мельниченко проходит подозреваемым в деле, возбужденном по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - уточнил собеседник агентства.

Уголовное дело возбудил следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СК по Свердловской области, но в пресс-службе ведомства отказались от комментариев.

Ранее суд оштрафовал Мельниченко на 12 тыс. рублей за участие в несанкционированном публичном мероприятии (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ).

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга проводились протесты против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек, более 30 подверглись административному аресту. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей о месте строительства храма, поскольку необходимо учесть мнение горожан. Определен короткий список площадок, в который вошел и защищаемый активистами сквер.

Рабочая группа из депутатов, общественников и представителей епархии определит формат этого опроса.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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