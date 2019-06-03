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Мэр Екатеринбурга заявил, что множество горожан сами предложили построить храм в сквере

Мэр Екатеринбурга заявил, что множество горожан сами предложили построить храм в сквере
Вид на пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова на берегу реки Исеть
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что горожане большинством предложений определили три площадки, которые, на их взгляд, наиболее походят для строительства храма.

"У нас есть три площадки, о которых я говорил в начале: это Белинского-Фурманова, гостиница "Дели", это сквер, который мы обсуждаем. Там уже сегодня по полторы тысячи голосов есть. Еще не закончено. По полторы фамилий конкретных граждан. По другим площадкам где-то больше, где-то меньше", - сказал Высокинский на первом заседании рабочей группы по организации опроса жителей города, в ходе которого будет определено место для строительства храма святой Екатерины.

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Администрация Екатеринбурга получила более 11 тысяч обращений от жителей города с предложениями о 61 возможной площадке для строительства собора святой Екатерины.

Свердловское отделение Союза архитекторов России предлагало рассмотреть пять площадок, в их числе берег городского пруда за Макаровским мостом, территория на Октябрьской площади, но со смещением к южной границе сквера, место на улице Татищева напротив "Екатеринбург Арены", территория Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря и участок на пересечении улиц Белинского - Фурманова.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.

Рабочая группа определит формат этого опроса.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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