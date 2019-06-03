Мэр Екатеринбурга заявил, что множество горожан сами предложили построить храм в сквере

Вид на пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова на берегу реки Исеть Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что горожане большинством предложений определили три площадки, которые, на их взгляд, наиболее походят для строительства храма.

"У нас есть три площадки, о которых я говорил в начале: это Белинского-Фурманова, гостиница "Дели", это сквер, который мы обсуждаем. Там уже сегодня по полторы тысячи голосов есть. Еще не закончено. По полторы фамилий конкретных граждан. По другим площадкам где-то больше, где-то меньше", - сказал Высокинский на первом заседании рабочей группы по организации опроса жителей города, в ходе которого будет определено место для строительства храма святой Екатерины.

Администрация Екатеринбурга получила более 11 тысяч обращений от жителей города с предложениями о 61 возможной площадке для строительства собора святой Екатерины.

Свердловское отделение Союза архитекторов России предлагало рассмотреть пять площадок, в их числе берег городского пруда за Макаровским мостом, территория на Октябрьской площади, но со смещением к южной границе сквера, место на улице Татищева напротив "Екатеринбург Арены", территория Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря и участок на пересечении улиц Белинского - Фурманова.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.

Рабочая группа определит формат этого опроса.