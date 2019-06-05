Организатора пикета против храма в Екатеринбурге арестовали на девять суток

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Суд на девять суток арестовал Ивана Волкова - организатора несогласованного пикета против строительства храма в сквере Екатеринбурга, соответствующее решение огласил судья Верх-Исетского районного суда.

"Волков признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Суд постановил назначить ему наказание в виде административного ареста на девять суток", - огласила приговор судья.

Волкова вместе с четырьмя другими участниками несанкционированного пикета в защиту сквера возле театра драмы Екатеринбурга задержали во вторник. Всех, кроме инициатора акции, отпустили после составления протоколов, а организатора оставили на ночь в отделении полиции, откуда потом привезли в зал суда.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту.

После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В общей сложности собрали свыше 11 тыс. предложений. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе уже работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.