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В Екатеринбурге задержали организатора несогласованного пикета в защиту сквера

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Екатеринбурге, в сквере у Театра драмы, Ивана Волкова - организатора несогласованного пикета, на который собрались люди, сообщил "Интерфаксу" помощник Волкова Михаил Худоян.

"Они (сотрудники полиции - ИФ) сказали, что пикет не санкционирован, хотя он не требует согласования, потребовали разойтись. Все стали расходиться, а Ивана Волкова и еще трех человек из комитета по спасению сквера задержали", - отметил собеседник агентства.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с места события, в сквере дежурит ОМОН, участники пикета уже разошлись.

Сейчас в городе идет сильный дождь.

Как сообщалось, общественники подавали уведомление о проведении пикета на площади у Театра драмы напротив сквера и заявляли сто участников. Однако министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало акцию. По данным ведомства, организаторы допустили нарушения при подаче уведомления.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма Святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержанооколо 100 человек, более 30 подверглись административному аресту.

После этого власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма, и в общей сложности собрали свыше 11 тыс. предложений. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе уже работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.

Екатеринбург

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