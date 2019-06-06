Северная Македония выдала РФ виновника смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Северная Македония выдала Москве гражданина РФ, которого обвиняют в смертельном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает в четверг Генпрокуратура России.

Как полагает следствие, вечером 7 января 2017 года Степан Пилипенко, будучи нетрезв, ехал за рулем автомобиля Infiniti FX35 по Кутузовскому проспекту, выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение.

Женщина, находившаяся за рулем второго автомобиля, получила тяжелые травмы, а ее пассажир скончался в больнице.

При этом Пилипенко в марте 2014 году уже был лишен водительских прав на полтора года из-за отказа пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В сентябре 2016 года его снова задержали за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Поскольку Пилипенко скрылся от полиции, суд заочно арестовал его и объявил в международный розыск. Позже его задержали в Северной Македонии.

В настоящее время Пилипенко доставлен на территорию РФ.