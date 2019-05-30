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Госдума ужесточила наказание за "пьяные" ДТП с жертвами

Принятый закон увеличивает срок лишения свободы, в зависимости от числа погибших, до 15 лет

Госдума ужесточила наказание за "пьяные" ДТП с жертвами
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в дорожно-транспортном происшествии по вине пьяного водителя.

Законом предлагается внести изменения в статью 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", предусматривающие повышение сроков лишения свободы за совершение указанного преступления лицом при управлении автомобилем, трамваем или другим механическим транспортным средством в состоянии опьянения.

Максимальные санкции предлагается установить в случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека - от 3 до 7 лет (сейчас до 4 лет) лишения свободы с запретом на профессию до 3 лет. Если это повлекло по неосторожности смерть человека, то наказание предлагается установить от 5 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет) лишения свободы, в случае смерти двух или более лиц - от 8 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 4 до 9 лет).

Кроме того, вводится ответственность лица, управляющего легким или сверхлегким воздушным судном либо маломерным водным судном, за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба (более 1 млн рублей). В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Ранее один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отметил, что законопроектом предлагается приравнять ответственность за ДТП в состоянии опьянения, в котором погибли люди, к ответственности за умышленное убийство.

Другой соавтор законопроекта, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что на сегодняшний день подобного рода преступления считаются преступлениями по неосторожности, поэтому достаточно часто применяются меры наказания ниже нижнего предела лишения свободы или на нижнем пределе, даже когда речь идет о гибели двух и более человек.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше 4 тыс. человек.

"Изучая этот вопрос, мы пришли к выводу, что нам необходимо менять законодательство для того, чтобы остановить это", - сказал Володин во время встречи со студентами Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Госдума

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