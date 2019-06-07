Журналиста Голунова полчаса продержали в машине до обыска у него дома

По словам его адвоката, все это время ключи от квартиры были у полицейских, они несколько раз выходили из автомобиля и возвращались

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Следственные действия в квартире задержанного с наркотиками журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова проводились в присутствии понятых, сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай.

"Иван пояснил, что после досмотра в отделе полиции его повезли к квартире, но минут 20-30 держали в машине, прежде чем зайти в дом",- рассказал Джулай.

При этом, по словам адвоката, сотрудники полиции несколько раз выходили из автомобиля и отходили. "За это время они теоретически могли сделать что угодно, ведь ключи от квартиры были у них", - заявил защитник.

Джулай сообщил, что непосредственно обыск в квартире проводился в присутствии понятых.

При это он затруднился ответить на вопрос "Интерфакса" о том, можно ли считать настоящими появившиеся фотографии со следственных действий в квартире Голунова.

На фотоснимках, распространяемых в СМИ и социальных сетях, видно, что в квартире было обнаружено большое количество свёртков и пакетов с веществом, напоминающим наркотические средства.

В пятницу утром сотрудники полиции на Цветном бульваре задержали мужчину, у которого были обнаружены пять свертков с метилэфедроном массой около четырех граммов. В пресс-службе московской полиции "Интерфаксу" также заявили, что по месту проживания задержанного найдены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В "Медузе" сообщили, что речь идет о корреспонденте издания Иване Голунове.

По словам адвоката журналиста Дмитрия Джулая, Голунов написал заявление о том, что к нему применили силу. В ходатайстве вызвать в отдел полицию скорую помощь для снятия побоев ему отказали. В полиции, в свою очередь, опровергли сообщения об избиении журналиста.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков сообщил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Последнее расследование Голунова вышло 17 мая и было посвящено тому, как микрофинансовые организации обманом захватывают жилье должников. "Мы пока не можем связать эти события с работой Голунова, но будем искать эту связь", - сказал Колпаков.

"Мы все уверены на 100%, что наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены. Иван никогда не потреблял их и уж тем более не распространял" - выразил уверенность главный редактор.