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В Кремле заявили, что следователи не должны прислушиваться к бизнесу по делу Калви

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы не должны прислушиваться к мнению бизнес-сообщества при расследовании уголовного дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Правоохранительные органы в случае отдельных кейсов не должны прислушиваться к мнению бизнес-сообщества. Правоохранительные органы занимаются расследованием. Когда кто-то занимается расследованием, они не то что не должны, не обязаны к прислушиваться к мнению бизнеса, они должны делать свою работу", - сказал Песков.

"Другое дело - обсуждение идет насчет того, является ли это дело уголовным или оно является арбитражным. Вот, наверное, в чем вопрос и почему все так эмоционально реагируют на него", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Конечно, ответ на этот вопрос должен последовать", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли президент РФ Владимир Путин вмешиваться в дело Калви, Песков сказал: "Президент не имеет права в это вмешиваться".

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Дмитрий Песков Baring Vostok Майкл Калви

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