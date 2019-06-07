Калви пришлось следить за ходом ПМЭФ в пересказе адвокатов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Основатель и старший партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся по домашним арестом, до сих не получил ответа от следствия на ходатайство о возможности поездки на Петербургский международный экономический форум, сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.

Адвокат пояснил, что принять участие в форуме иным образом, в частности, посредством видеомоста, Калви не сможет, поскольку ему запрещен такой способ связи. Отвечая на вопрос агентства, следит ли Калви за ходом ПМЭФ, защитник сказал: "Через слова адвокатов. Мы передаем ему все".

"Ничего не поменялось, никакого ответа нет. Если (положительный ответ - ИФ) поступит сегодня, то будем уже с Майклом непосредственно обсуждать (о возможности посещения ПМЭФ в субботу - ИФ)", - добавил Клеточкин.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. Пятница - основной день на ПМЭФ, в ряде мероприятий примет участие президент России Владимир Путин, а также высокопоставленные иностранные политики и бизнесмены.

Старший партнер и основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован в середине февраля. Спустя два месяца по ходатайству следствия суд изменил Калви меру пресечения на домашний арест. Дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля, его фигурантам вменяется хищение у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей.