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На деньги от продажи чиновничьих авто в Якутске запустили такси для инвалидов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Социальная служба такси для лежачих больных и людей на коляске появилась в Якутске, на ее организацию пустили деньги, вырученные от продажи дорогих внедорожников мэрии, сообщает в пятницу пресс-служба администрации города.

Там отмечают, что средняя цена на перевозку инвалидов I и II группы с сопровождающим по городу в обычных службах такси начинается от 2 тысяч рублей в один конец. В новом социальном такси она составит не больше 150-300 рублей: администрация города полностью возьмет на себя расходы по сопровождению инвалидов, так что пассажирам останется оплатить только сам проезд.

Осуществлять перевозку маломобильных людей с сопровождением будет осуществлять один индивидуальный предприниматель.

Во время предвыборной кампании будущий мэр Якутска Сардана Авксентьева обещала в целях экономии бюджета выставить на торги все дорогие внедорожники мэрии. После вступления в должность Авксентьева сдержала обещание - одним из первых распоряжений выставила на продажу четыре автомобиля представительского класса - два Land Cruiser по 2,3 млн рублей, Nissan Patrol 1,8 млн рублей и Toyota Land Cruiser за 720 тысяч рублей.

Якутск

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