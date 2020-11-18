Мэр Якутска ради экономии собралась продать здание горадминистрации

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Главное здание администрации Якутска, которое находится в самом центре города, выставят на продажу, чтобы сэкономить бюджетные средства на его содержание, сообщила мэр города Сардана Авксентьева в инстаграме.

"Начинаем готовить к продаже здание мэрии. (...) Продажа муниципального имущества - строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели", - написала Авксентьева.

Она уточнила, что готовится к продаже основное здание горадминистрациии на проспекте Ленина. Позже она предлагает выставить на торги и принадлежащие муниципалитету помещения в зданиях на улицах Октябрьская и Гоголя. Мэр считает, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре Якутска.

"Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель предлагает нам разместиться в 17-м квартале. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга", - добавила она.

Кроме того, для удобства жителей власти организуют один фронт-офис в центре города для приема граждан.

Авксентьева также сообщила, что в скором времени мэрия начнет тестировать программу поездок на такси в служебных целях. "Содержание автотранспорта дорого. Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались еще в начале года. В командировках все спокойно ездим на метро, в некоторых случаях - на такси", - уточнила она.

Глава Якутска Авксентьева ведет активную политику по экономии городского бюджета. Так, еще во время предвыборной кампании, она заявляла, что выставит на торги все дорогие внедорожники из гаража мэрии. Свое обещание она выполнила. Часть средств, полученных от торгов, направили на погашение долгов муниципальных предприятий, на балансе у которых числились дорогие машины. Другая часть была потрачена на организацию социального такси для лежачих больных и инвалидов-колясочников.

Кроме того, глава Якутска уволила начальника муниципального казенного учреждения "Управление делами" Максима Артемьева, который заключил два контракта на сумму больше 1 млн рублей для обслуживания банкетов мэрии. Все дорогостоящие банкеты были отменены.