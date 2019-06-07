Президент РФ заявил о необходимости "очищения" судов и силовых структур

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что для улучшения ситуации с правами бизнеса необходимо очистить силовые структуры и суды от недобросовестных сотрудников.

"Что касается отношений бизнеса и правоохранительных органов. Логика наших действий заключается в следующем: это дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотреблений правом для давления на бизнес, последовательное очищение силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.

Ранее 6 июня глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что видит тенденцию к усилению давления силовиков на бизнес и назвал обескураживающими результаты последних опросов предпринимателей по поводу их взаимоотношений с правоохранительными органами.

"До двух третей предпринимателей не верят ни судам, ни нашим правоохранителям", - сказал Кудрин.

В четверг Кудрин и первый вице-премьер Антон Силуанов также заявили, что препятствием для экономического роста в России являются низкое доверие к государственным институтам и правоохранительной системе.

Арест руководителя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви Кудрин назвал шоком для экономики, связав с этим случаем удвоение оттока капитала из страны до $40 млрд в этом году.

Силуанов согласился с Кудриным в том, что власти нужно серьезно заниматься проблемами в работе судебной и правоохранительной систем. "Надо в целом решать эту проблему, нужна подготовка изменений законодательства в этой сфере. Мы вместе с Кудриным уже подготовили комплекс предложений в этой части", - сообщил Силуанов в ходе дискуссии.