Поиск

Президент РФ заявил о необходимости "очищения" судов и силовых структур

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что для улучшения ситуации с правами бизнеса необходимо очистить силовые структуры и суды от недобросовестных сотрудников.

"Что касается отношений бизнеса и правоохранительных органов. Логика наших действий заключается в следующем: это дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотреблений правом для давления на бизнес, последовательное очищение силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.

Ранее 6 июня глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что видит тенденцию к усилению давления силовиков на бизнес и назвал обескураживающими результаты последних опросов предпринимателей по поводу их взаимоотношений с правоохранительными органами.

"До двух третей предпринимателей не верят ни судам, ни нашим правоохранителям", - сказал Кудрин.

В четверг Кудрин и первый вице-премьер Антон Силуанов также заявили, что препятствием для экономического роста в России являются низкое доверие к государственным институтам и правоохранительной системе.

Арест руководителя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви Кудрин назвал шоком для экономики, связав с этим случаем удвоение оттока капитала из страны до $40 млрд в этом году.

Силуанов согласился с Кудриным в том, что власти нужно серьезно заниматься проблемами в работе судебной и правоохранительной систем. "Надо в целом решать эту проблему, нужна подготовка изменений законодательства в этой сфере. Мы вместе с Кудриным уже подготовили комплекс предложений в этой части", - сообщил Силуанов в ходе дискуссии.

Владимир Путин ПМЭФ

Новости по теме

Новости
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Глава Ростеха назвал SSJ 100 прекрасной машиной

Собянин попросил "максимально объективно" разобраться в деле Голунова

Собянин попросил "максимально объективно" разобраться в деле Голунова
ПМЭФ-2019

ВЭБ создаст СП с инфраструктурным холдингом Ротенберга

В полиции заявили о подлинности фотографий из квартиры журналиста Голунова

В полиции заявили о подлинности фотографий из квартиры журналиста Голунова

Отловщика косаток и белух в Приморье оштрафовали почти на 30 млн рублей

Отловщика косаток и белух в Приморье оштрафовали почти на 30 млн рублей

Отключать горячую воду в России будут раз в два года

Отключать горячую воду в России будут раз в два года
Попытка блокировки Telegram

Глава Роскомнадзора рассказал, что у него на телефоне Telegram тормозит

ПМЭФ-2019

Чайка подтвердил наличие третьего "дела ЮКОСа"

Чайка подтвердил наличие третьего "дела ЮКОСа"

Полиция опровергла избиение журналиста "Медузы"

Дело Baring Vostok

В Кремле заявили, что следователи не должны прислушиваться к бизнесу по делу Калви

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');