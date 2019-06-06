Кудрин назвал дело Калви "шоком для экономики"

Ситуация с инвестором чревата оттоком капитала из России, предупредил он

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с инвестором Майкла Калви "шоком для экономики", чреватым оттоком капитала из России. Он заявил об этом на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, с начала года отток капитала из страны удвоился и уже достиг $40 млрд.

"С одной стороны заявляют, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны почему-то держат под арестом, в то время как может спокойно идти объективный процесс", - сказал Кудрин.

Он считает, что в России "нет стабильных правил, нет справедливости в контроле, справедливости в арбитраже по проблемным спорам". Больше половины российских бизнесменов не доверяют судебной системе, а две трети считают ее не независимой и необъективной, добавил он, ссылаясь на данные бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"Такое отношение к важнейшему институту, который по сути является последней инстанцией справедливости, говорит о том, что у нас слабые институты верховенства права", - заявил глава Счетной палаты.

70% опрошенных бизнесменов считают ведение бизнеса в России небезопасным, добавил он.

Основателя инвесткомпании Baring Vostok гражданина США Майкл Калви задержали в феврале по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По делу проходят еще пять человек, в том числе три представителя фонда. Их обвиняют в хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. В Baring Vostok дело связывают со внутрикорпоративным конфликтом акционеров "Восточного". Дело на Калви завели по жалобе миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова. Пять из шести фигурантов дела вину не признают.

16 февраля Калви был арестован, 11 апреля суд перевел его под домашний арест. Он просил следствие разрешить ему поехать на ПМЭФ, на вечер 5 июня этот вопрос не был решен.