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Суд запретил допэмиссию банка "Восточный" по иску компании Аветисяна

Запланированная эмиссия стала одной из причин внутрикорпоративного конфликта

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области запретил менеджменту банка "Восточный" проводить допэмиссию акций на 5 млрд рублей. Об этом говорится в определении суда, документ есть в распоряжении "Интерфакса".

Запрет стал обеспечительной мерой по иску к "Восточному" компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна, которой принадлежит 32% акций банка.

Основные акционеры банка, Baring Vostok и Russia Partners (51,62%) в 2018 году согласовали параметры допэмиссии с Банком России. В "Финвижн" выступают против нее, так как в результате будет размыта ее доля акций, и это нарушит права компании. Крупнейшие акционеры банка продолжают корпоративный конфликт. В феврале основатель Baring Vostok и председатель совета директоров "Восточного" Майкл Калви и еще пять человек стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве.

Представитель Baring Vostok назвал решение суда "удивительным". Он напомнил "Интерфаксу", что примерно два месяца назад тот же суд запретил эмиссию с учетом аргументов банка.

"Срыв допэмиссии и арест трех из четырех членов совета директоров "Восточного" от Baring Vostok - это часть плана по захвату банка у добросовестного собственника. Сегодня Аветисян и его люди продолжают использовать любые предлоги для отмены необходимой для нормальной работы банка допэмиссии и подвергают риску его стабильность", - заявил представитель фонда.

В мае амурский арбитраж обязал Baring Vostok исполнить соглашение об опционе и продать "Финвижн" 9,99% акций банка "Восточный". В результате доля "Финвижн" и ее партнеров Шерзода Юсупова и Юрия Данилова выросла бы до контрольной. Это решение в Baring Vostok назвали необоснованным и пообещали оспорить.

Одновременно акционеры судятся в Лондоне.

Дело в отношении Калви возбудили в феврале по заявлению Шерзода Юсупова.

Baring Vostok банк Восточный Артем Аветисян Майкл Калви Финвижн Холдингс

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