Суд арестовал министра лесного комплекса Иркутской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Иркутска в пятницу по ходатайству следствия арестовал министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Он был ранее задержан по подозрению в превышении должностных полномочий при организации санитарных рубок в региональном заказнике "Туколонь". Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Министр арестован на два месяца.

Вынося решение об аресте, суд посчитал, что Шеверда может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства.

Представитель СКР на заседании суда также заявил, что Шеверда был осведомлен "об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения "Туколонь", но не принял мер к расторжению договоров купли-продажи леса в заказнике".

СКР предъявил обвинение Шеверде по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

Ранее сообщалось, что 6 июня министр Шеверда был задержан в московском аэропорту "Шереметьево" в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в июне 2018 года по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в "Туколони".

По версии следствия, в заказнике "Туколони" был вырублен лес на площади около 120 гектаров. В результате лесному фонду, охотничьим ресурсам, почвам, объектам животного мира причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей.

В свою очередь правительство Иркутской области утверждает, что санитарные рубки в "Туколони" были организованы после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза.

В министерстве лесного комплекса Иркутской области агентству ранее сообщили, что Шеверда с начала июня находится во внеочередном отпуске, который взял для медицинского обследования ребенка в Москве. Исполняющим обязанности министра лесного комплекса региона назначен его заместитель Валентин Широков.

Природный заказник регионального значения "Туколонь" расположен вдоль реки Киренга в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Он входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории, является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц - серый журавль, черный аист, клоктун.

Ранее по делу о рубках в "Туколони" к уголовной ответственности были привлечены бывший заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Алексей Туги, директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз" и инженер-лесопатолог филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" - "Центр защиты леса Иркутской области". Им предъявлено обвинение по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), статьи 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов)".