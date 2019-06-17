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Генпрокуратура предупредила об угрозе лесных пожаров экосистеме России и Китая

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Природные пожары, возникающие по обоим берегам Амура, представляют реальную угрозу экосистеме реки как с российской, так и с китайской стороны, заявил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генеральной прокуратуры РФ Евгений Надыршин.

"Значительный вклад в общий объем загрязнения вносят лесные пожары. Причем с обеих сторон реки Амур. В результате, в экосистему водоема поступают органика, взвешенные вещества, нефтепродукты, соединения тяжелых металлов, возбудители инфекционных и других заболеваний", - сообщил Надыршин, выступая в Хабаровске в понедельник на заседании "круглого стола" по вопросам охраны окружающей среды, в котором принимают участие прокуроры России и Китая.

По его словам, сторонам необходимо наладить конструктивное сотрудничество по вопросам перехода пожаров трансграничного характера на территории обеих государств. И прокуратура должна сыграть в этом одну из главных ролей.

"Всегда есть виновник каждого возгорания или перехода огня на объекты инфраструктуры. Мерами уголовного преследования мы можем оперативно реагировать на подобные факты при их обнаружении на территории наших стран", - подчеркнул Надыршин.

Амурская область Приморье Забайкальский край Иркутская область

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