Мантуров отверг изменение нормативных сроков службы грузовых вагонов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Речи об изменении нормативных сроков службы грузовых вагонов в качестве меры государственной поддержки для сферы производства подвижного состава не идет.

"Об изменении календаря жизненного цикла вагона речь не шла", - сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2019 в пятницу, комментируя обращение главы "Ростеха" Сергея Чемезова о поддержке отрасли.

"Решение (по сроку службы вагонов - ИФ) в 2016 г. принято было. Там шла речь о том, что свыше нормативных сроков не продлевать. Поэтому, в какую сторону (их - ИФ) менять?", - заметил чиновник.

Ранее РБК писал, что в конце апреля генеральный директор "Ростеха" попросил вице-премьера РФ Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет "выработка системных мер", которые позволили бы обеспечивать "сбалансированное и устойчивое производство грузового подвижного состава в 2019 году и долгосрочной перспективе". "Письмо направлено в Минпромторг и Минтранс для рассмотрения и внесения предложений", - сказал изданию в этой связи представитель Акимова.

В письме Акимову Чемезов предупреждал, что сейчас на грузовое вагоностроение отрицательно влияет снижение списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих. По словам главы госкорпорации, в связи с этим ожидается значительный и долгосрочный профицит отдельных типов вагонов, снижение эффективности работы железнодорожной сети и падение ставки аренды вагонов, а также рост себестоимости новых вагонов.

Под системными мерами поддержки могут иметься в виду скидки на порожний пробег для вагонов с улучшенными техническими характеристиками или новые государственные субсидии на стимулирование покупки вагонов, говорил собеседник РБК в одном из операторов. "В прошлом году субсидии были рекордно низкими. Остается надеяться, что речь не об очередном списании парка", - говорил он.

Второй источник издания среди железнодорожных операторов сказал, что может подниматься вопрос о планировании количества выпуска подвижного состава и введении налоговых льгот для их покупателей. "Грузоотправители и операторы должны будут создавать план по перевозкам, от которого будут отталкиваться производители подвижного состава", - предположил он. Представитель "Ростеха" отказался уточнить РБК, о каких мерах идет речь.